Europeu feminino de basquetebol. Portugal perde novamente e está praticamente afastado

Em Brno, na República Checa, um dia depois de perder com a campeã Bélgica, Portugal foi derrotado pela seleção anfitriã, num encontro em que chegou ao intervalo a perder por 40-19.

Em caso da vitória da Bélgica sobre Montenegro, no outro encontro do dia, as campeãs e as checas garantem a presença na fase final em Atenas, enquanto Portugal e as montenegrinas vão discutir o terceiro lugar, no domingo, na derradeira jornada.