Europeu feminino. Portugal em dificuldades

Na segunda-feira, o "golaço" da capitã Cristina Girelli, à passagem minuto 70, parecia ditar o prematuro adeus luso, mas, na parte final, a central Diana Gomes, aos 89, foi à área da Itália fazer a igualdade (1-1), que mantém Portugal na corrida ao que falhou em 2017 e 2022.



Só que as "navegadoras" partem para a derradeira jornada do Grupo B a depender do desfecho entre espanholas, já qualificadas para a fase a eliminar, com seis pontos em outros tantos possíveis, e italianas, que somam quatro no segundo posto.



A seleção lusa, que tinha sido goleada por 5-0 na estreia, face à Espanha, precisa de ultrapassar a eliminada Bélgica, que a Itália perca com a qualificada "roja", e ainda de recuperar o atraso que tem na diferença de golos (1-6 contra 2-1 das transalpinas).



Certo é que, se Espanha e Itália empatarem, nem o mais dilatado dos triunfos sobre a Bélgica valerá à formação das quinas.



Antevisão do "onze" luso



Pela frente terá um adversário que, à semelhança de Portugal, cumpre a terceira participação, embora tenha, em 2022, conseguido atingir os quartos de final, e venceu as lusas por 3-0 há pouco mais de um mês para o Grupo A3 da Liga das Nações, ditando a despromoção das "navegadoras" à Liga B.



Para enfrentar as belgas, o selecionador Francisco Neto deve voltar a fazer mudanças no "onze", desde logo na baliza, com Inês Pereira a render Patrícia Morais, enquanto as defesas devem permanecer as três habituais: Diana Gomes, Carole Costa e Fátima Pinto, que é média de raiz.



Na ala direita haverá espaço para Lúcia Alves se estrear neste Europeu, já que Ana Borges foi expulsa na reta final contra a Itália e vai desfalcar a equipa, ao passo que, no lado esquerdo, Catarina Amado pode voltar à titularidade, em detrimento de Joana Marchão.



Tatiana Pinto, Andreia Norton e Kika Nazareth, que regressou à competição após ter estado quase quatro meses lesionada, são as favoritas a ocupar a zona central do terreno, com Diana Silva e Jéssica Silva, esta última suplente na segunda-feira, a formarem dupla no ataque.



A seleção nacional soma apenas um ponto, num grupo liderado pela Espanha, com seis e já apurada para os "quartos", seguida da segunda posicionada Itália, com quatro. A Bélgica, que perdeu por 6-2 com as espanholas na ronda anterior, é última, sem qualquer ponto.



Portugal e Bélgica defrontam-se na sexta-feira, em Sion, a partir das 20h00 em Lisboa, para a terceira e última jornada do Grupo B.