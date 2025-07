Europeu feminino: "Temos de ganhar e vamos ganhar", promete Carole Costa

(Com Lusa)

“Estamos muito confiantes e não interessa se vou ser eu marcar ou as minhas colegas. Temos de ganhar e é isso que vamos fazer. A Bélgica joga em bloco baixo, ofensivamente procura a Tessa [Wullaert], que é uma jogadora com muita qualidade, mas sabemos o que temos de fazer para a travar. Sabemos que temos de marcar alguns golos e certamente que amanhã [sexta-feira] vão aparecer”, manifestou a defesa central.O discurso de tranquilidade e confiança marcou a conferência de imprensa da habitual titular na defesa da equipa comandada por Francisco Neto, que “não tem o cenário ideal” a seu favor, já que, além de ter de bater a eliminada Bélgica, tem de esperar que a Itália, segundo colocada, perca com a líder e já apurada Espanha, e ainda de recuperar o atraso que tem na diferença de golos (1-6 contra 2-1 das transalpinas).“Estou muito tranquila, confiante e sei que a nossa equipa tem muito valor. A verdade é que sou uma pessoa otimista por natureza, as coisas vão correr pelo melhor e vão ser os portugueses a sorrir no final. Vai ser difícil, sabemos disso e não é o cenário ideal, mas as coisas vão correr bem para nós”, transmitiu.Contudo, as belgas, “apesar de não terem hipóteses de continuar na competição, não vão atirar a toalha ao chão”, de acordo com a central do Benfica.A equipa das 'quinas' soma apenas um ponto, num grupo liderado pela Espanha, com seis e já apurada para os ‘quartos’, seguida da segunda posicionada Itália, com quatro. A Bélgica é última, sem qualquer ponto.Portugal e Bélgica defrontam-se na sexta-feira, em Sion, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), para a partida da terceira e última jornada do Grupo B, que será dirigida pela sueca Tess Olofsson.