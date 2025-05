Europeu sub-17. Portugal assume "grandes ambições" com "foco total" na Albânia

A equipa das Quinas integra o Grupo A, juntamente com a seleção local, a França e a Alemanha, que vão defrontar entre os dias 19 e 25 de maio. Os comandados de Bino Maçães encontram-se em concentração na Cidade do Futebol, em Oeiras, até quinta-feira, dia em que partem rumo a Tirana para iniciar a participação na competição.





Portugal inicia na segunda-feira a participação na fase final do Europeu masculino de sub-17 em futebol, na Albânia, onde os lusos vão tentar voltar a marcar presença na final, tendo pelo caminho as poderosas França e Alemanha.



Depois de um percurso 100% vitorioso na fase de qualificação, contra Liechtenstein (10-0), Finlândia (5-1) e Bósnia (4-2) na primeira ronda de apuramento, em novembro, e frente a Hungria (2-0), Países Baixos (3-1) e Sérvia (3-1) na Ronda de Elite, em março, os 20 comandados por Bino Maçães vão ter pela frente duas seleções candidatas à conquista do torneio: França, três vezes campeã, em 2004, 2015, 2022, e Alemanha, duas, em 2009 2023.



Portugal, que foi finalista na última edição, ao perder na final com a Itália (3-0), conta no palmarés com dois títulos de campeão europeu de sub-17, conquistados em 2003 e 2016, e no novo formato da edição de 2025 está inserido no Grupo A, no qual se estreia diante de um oponente que será, à partida, o mais acessível da ‘poule’, a anfitriã Albânia.



O embate está agendado para as 17:00 (horas em Lisboa), na Arena Kombëtare, em Tirana, local dos três embates dos lusos, que têm o Benfica como o clube mais representado na convocatória (nove jogadores).



Três dias depois, acontece um dos duelos mais esperados diante de França, às 19:30, e poderá revelar-se crucial nas aspirações dos sub-17 portugueses, naquele que será um reencontro com os gauleses, depois de na edição passada, no Chipre, terem perdido por 2-1 na fase de grupos.



Na terceira jornada, marcada para 25 de maio, a ‘equipa das quinas’ medirá forças com a Alemanha, pelas 19:30, com o conjunto de Bino a não ter boas recordações do último encontro com os germânicos, vencedores por 4-0 no duelo na fase das 'poules' da edição de 2023, em que viriam a tornar-se campeões pela última vez.



Ausente da fase final vai estar o ‘benfiquista’ Martim Vasconcelos, que tinha sido chamado há uma semana para substituir o lesionado Diego Coxi na pré-convocatória, mas acabou preterido nas escolhas do selecionador luso.



No Grupo B ficou integrada a detentora do troféu, Itália, que tentará revalidar o ‘cetro’, mas terá Inglaterra, duas vezes campeã (2010 e 2014), como principal adversária, além da Bélgica e República Checa, que não sabem o que é ganhar neste escalão.



Apuram-se para as meias-finais, marcadas para 29 de maio, os dois primeiros posicionados de cada grupo em competição, com a grande final agendada para dia 01 de junho.









Legenda da foto comitiva:







- Em baixo, da esquerda para a direita: Gabriel Dbouk, Daniel Banjaqui, Duarte Cunha, Mateus Mide, Tomás Soares, Rafael Quintas, Bernardo Lima, Mauro Furtado, João Aragão e Yoan Pereira.





- Ao centro, da esquerda para a direita: Hernâni Pereira (Fotógrafo oficial), Filipe Castanheira (Técnico de equipamentos), Rúben Silva (Assessor de Imprensa), António Nóbrega (Analista de vídeo), Filipe Romão (Analista de vídeo), Ricardo Matos (Treinador de guarda-redes), - Pedro Xavier (Diretor FPF), Bino (Treinador Nacional), Manuel Silva (Team Manager), Tiago Matos (Treinador assistente), José Esperto (Enfermeiro), Tiago Cintra (Médico), Tiago Brito (Fisioterapeuta) e Júlio Costa (Fisiologista).





- Em cima, da esquerda para a direita: Romário Cunha, Ricardo Neto, Santiago Verdi, Martim Chelmik, Anísio Cabral, Gil Neves, Stevan Manuel, José Neto, Martim Guedes e Alexandre Tverdohlebov.



*A comitiva é composta ainda pelo coordenador técnico e metodológico, Daniel Barreira, pelo Treinador Nacional, João Santos, e pelo ‘chef’ de cozinha, Luís Patrão.



“Claro que temos grandes ambições e a nossa primeira grande ambição era poder estar presente no Europeu, pois isso iria dar-nos também a qualificação para o Mundial, mas quero que os nossos jogadores percebam o foco total que têm de ter neste adversário. Devem perceber que vamos passar por momentos em que temos também de saber defender, fazer as coisas bem e, de maneira alguma, menosprezar o valor do adversário só pelo seu nome. Temos de encarar o jogo com respeito”, assinala o técnico.Portugal irá defrontar a congénere albanesa, nação organizadora da fase final do Euro sub-17, no jogo de abertura da competição, partida na qual se espera uma grande afluência de público, na sua maioria afeto à seleção local. Um ambiente adverso que Bino Maçães não espera que venha a destabilizar a equipa portuguesa.“Acho que o ambiente não nos irá afetar o ambiente, mas acho que vai galvanizar e muito o nosso adversário que, tendo esse apoio, ainda por cima sendo o primeiro jogo em que ainda não existe desgaste competitivo, vão ter os seus jogadores com certeza a correr muito, vão criar-nos problemas se não jogarmos bem, rápido e não fizermos bem as coisas”, antevê o selecionador nacional sub-17, a poucos dias de iniciar a participação na prova.Bino Maçães pretende que Portugal não facilite um milímetro na partida de estreia na competição, que considera “fundamental”. “Vamos passar por momentos de dificuldade, têm uma forma de jogar mais direta, com jogadores que sabem o que estão a fazer e que nos podem criar alguns problemas. É de sobreaviso que queremos passar a mensagem aos nossos jogadores para que possamos iniciar bem o Euro, isso é fundamental”, transmitiu, por fim.O capitão da equipa portuguesa, Rafael Quintas, reconheceu a sua satisfação por estar presente numa fase final de um Europeu ao serviço de Portugal. “É muito bom para mim, claro, fruto do meu trabalho no meu clube, mas não importa muito ter aqui muitos dos meus colegas de equipa [representa o Benfica, onde competem dez dos jogadores convocados], porque sei da capacidade de todos. Acompanho muito o trabalho dos meus colegas e sei que trabalham muito bem para poderem estar aqui”, enaltece o médio.Portugal, atual vice-campeão da Europa, procurará conquistar a edição de 2025 do Europeu, que se realizará na Albânia, realizando as suas partidas em Tirana, capital do país.