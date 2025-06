Europeu Sub-21. Portugal entra na prova com um nulo

Depois de várias tentativas de parte a parte, nenhuma das equipas conseguiu chegar ao golo. A partida terminou com um nulo e com Portugal e França a partilhar um ponto na estreia no Europeu de sub-21 que está a ser disputado na Eslováquia.





Na próxima jornada do Grupo C, Portugal defrontará a Polónia, no sábado, às 20h00.