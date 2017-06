Europeu sub-21: Renato Sanches falha primeiro treino do estágio da seleção na Polónia

Lusa 09 Jun, 2017, 10:57 | Seleção Nacional

O jogador do Bayern de Munique está a contas com uma inflamação num ouvido e, por precaução, ficou em repouso no hotel, na cidade de Inowroclaw, onde a seleção portuguesa começou hoje a cumprir um estágio pré-competitivo.



Segundo informou fonte da comitiva lusa, o atleta efetuou, na terça-feira, em Lisboa, exames médicos para detetar o problema, não tendo sido diagnosticado nada de grave, embora tenha sido aconselhado a não participação no apronto vespertino de hoje, que serviu de ambientação ao recinto onde a seleção vai treinar até 15 de junho.



De resto, e apesar da cansativa viagem que a equipa cumpriu desde Lisboa até Inowroclaw, todo o restante grupo evoluiu sem limitações, com Pedro Rebocho a dar conta do "espírito positivo" que se vive no balneário.



"É uma competição que todos os jogadores gostam de estar e, para mim, é o concretizar de um sonho, porque já estive presente no Euro sub-19, e estar, agora, no Euro sub-21 é muito gratificante", começou por dizer o defesa.



Questionado sobre os principais adversários nesta competição, o defesa, que alinha no Moreirense, não quis particularizar, garantido que há "respeito por todas as seleções".



"Estamos num grupo difícil e estou certo que todas as equipas têm respeito umas pelas outras, pois sabem da qualidade que existe. Vai ser um desafio difícil, temos de estar a 200 por cento para conseguir cada vitória", sublinhou



Nessa linha de pensamento, Pedro Rebocho garantiu que o grupo "tudo vai fazer para dignificar Portugal e o jogador português", lembrando que "há outros atletas que gostariam de estar nesta competição" e que cabe a este grupo "mostrar todo o valor que existe em Portugal".



Confrontando se a presença de Renato Sanches no grupo poderá trazer algo mais à equipa, Pedro Rebocho admitiu que o médio campeão europeu "é um jogador com capacidade para ajudar muito o grupo", mas sublinhou que "a equipa tem no seu todo muita qualidade".



O defesa do Moreirense foi ainda questionado sobre o alegado interesse de emblemas estrangeiros na sua contratação, mas afirmou que "o espaço seleção não é o momento certo para falar sobre isso".



A seleção portuguesa sub-21 de futebol começa em 17 de junho a sua prestação no Campeonato Europeu da categoria, estando integrada no grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia.



O primeiro jogo da formação orientada por Rui Jorge será contra a Sérvia, em Bydgoszcz, na Polónia.