Europeu sub-21. Rui Jorge anuncia lista de convocados para a prova

Para além dos bicampeões, que não foram chamados por Roberto Martínez à seleção principal, Rui Jorge chamou Roger Fernandes, jovem do Sporting de Braga.





Já Samuel Soares, que fez algumas partidas a titular pelo Benfica esta temporada, vai estar nas escolhas do selecionador depois de conversações com a equipa da Luz, já que a data do Europeu coincide com a data do Mundial de Clubes que vai ser disputado nos Estados Unidos.

“Fizemos toda a preparação como se esta situação não fosse possível. Nunca deixámos de manter o contacto com os clubes e houve a possibilidade e a cedência do Benfica em relação ao Samuel, a vontade do Samuel em vir e ficámos extremamente satisfeitos, por poder contar com alguém que está connosco neste percurso desde o início”, explcou Rui Jorge.





Sobre Geovany Quenda, do Sporting, Rui Jorge declarou que o jogador é um reforço para os sub-21 e que vai ser peça importante para o futuro da seleção. Roger Fernandes, do Sporting de Braga, vai fazer parte das contas depois de ter terminado o processo de naturalização.





Rui Jorge explicou a convocatória do jogador bracarense com a qualidade que apresenta em campo.

“É um jogador de inegável qualidade e já o teríamos trazido em março, porque já estaria disponível para representar a nossa seleção, mas esteve lesionado“.





Ao todo foram chamados 26 jogadores por Rui Jorge, sendo que apenas 23 irao fazer da convocatória final. Portugal vai participar no Europeu de sub-21, na Eslováquia. Faz parte do Grupo C do qual fazem parte a França, Polónia e Geórgia.



Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton), Fábio Silva (Las Palmas), Geovany Quenda (Sporting), Henrique Araújo (Arouca), Roger Fernandes (Sporting de Braga) e Tiago Tomás (Wolfsburgo)





(c/ Lusa)

Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sporting de Braga) e Samuel Soares (Benfica)Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport), Eduardo Quaresma (Sporting), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), Francisco Chissumba (Sporting de Braga), João Muniz (Sporting), Lourenço Henriques (Varzim), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão)Diogo Nascimento (Vizela), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Southampton), Mathias de Amorim (Famalicão), Paulo Bernardo (Celtic) e Pedro Santos (Moreirense)