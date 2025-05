Fábio Silva assume ser objetivo tornar-se melhor marcador de sempre dos sub-21

“É um objetivo, mas não é algo com que esteja obcecado ou que a minha cabeça esteja obcecada para conseguir. Acho que, até agora os golos que marquei aqui na seleção e o nível que apresento têm sido conseguidos de forma muito natural e constante e por isso é o que vou continuar a fazer”, disse, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Fábio Silva contabiliza 15 golos marcados em 28 internacionalizações pelos sub-21 e encontra-se a apenas um golo de igualar Hugo Almeida, atual melhor marcador português neste escalão, que soma 16.



A menos de duas semanas para o início do Campeonato da Europa, que se vai disputar na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho, o avançado mostrou-se totalmente focado nos objetivos de Portugal, desvalorizando o facto de ainda não ter o seu futuro definido.



“Não sei, acho que isso não é algo em que pense, é para o meu empresário e para as pessoas que estão a minha volta. Não é o mais importante, o mais importante para mim é a seleção nacional sub-21”, assinalou.



Fábio Silva não considerou importante pensar, neste momento, se após a conclusão do torneio poderá regressar aos ingleses do Wolverhampton, que são presentemente treinados pelo também português Vítor Pereira, depois de ter alinhado esta época por empréstimo nos espanhóis do Las Palmas, que foram despromovidos ao segundo escalão.



“Transferências, onde vou ficar ou não, não é o mais importante - se eu fizer as coisas bem na seleção, coisas boas vão acabar por acontecer, seja no ‘wolves’ ou outra equipa qualquer”, completou o atacante.



Portugal, que venceu o Grupo G de apuramento para o Europeu de sub-21 de 2025, está integrado no agrupamento C da fase final, juntamente com França, Polónia e Geórgia.



A seleção portuguesa de sub-21 inicia a sua participação no Europeu frente à França, em Trencin, na Eslováquia, em 11 de junho e com início às 20:00. Três dias depois, defronta a Polónia, no mesmo local e horário, e finaliza a participação na fase de grupos com um embate com a Geórgia, no dia 17, pelas 17:00, igualmente em Trencin.