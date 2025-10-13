FC Porto, Villas-Boas e Pavlidis alvos de processos disciplinares

Devido às críticas dirigidas à equipa de arbitragem liderada por Vítor Ferreira, depois do jogo FC Porto B-Toreense (2-3), da sétima jornada da II Liga, o emblema portista viu a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) fazer uma participação, com o CD a dar hoje conta de abertura de um processo disciplinar.



Já o presidente do ‘dragões’, André Villas-Boas, foi visado devido às declarações proferidas na gala Portugal Football Globes, que aconteceu na passada semana, em Oeiras, e que deu origem a uma participação por parte do bicampeão nacional Sporting.



Por último, o ponta de lança helénico Pavlidis também está sob alçada disciplinar, face a uma participação do FC Porto, que descortinou uma agressão do jogador do Benfica a Gabri Veiga, no clássico (0-0) da oitava jornada da I Liga portuguesa, disputado no Estádio do Dragão, no Porto.