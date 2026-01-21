Federação de Andebol de Portugal exige respeito à EHF pelo castigo de Iturriza

O pivô, de 35 anos, foi diretamente desqualificado na reta final do triunfo contra a Dinamarca (31-29), na terça-feira, após uma “ação extremamente imprudente e perigosa”, de acordo com a Comissão Disciplinar da EHF, que puniu o jogador do Kuwait SC com um jogo, uma decisão “incompreensível e injusta”.



“A Federação de Andebol de Portugal exige respeito pelo trabalho que tem desenvolvido, quer no campo e desportivamente pela seleção nacional, quer fora de campo, em prol do desenvolvimento da modalidade e baseado em princípios que são universais, como o da igualdade de tratamento em casos idênticos e de utilização de critérios semelhantes para situações iguais”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo organismo no sítio oficial na Internet.



Na mesma nota, a FAP deu conta da “exposição formal” apresentada ao Presidente da EHF, Michael Wiederer, “a quem manifestou profunda preocupação relativamente à forma como se têm verificado situações factuais e objetivas de decisões, quer dos árbitros, quer de apreciação disciplinar subsequente", relativamente à seleção lusa.



As situações identificadas nos jogos até agora realizados “revelaram-se muito prejudiciais para Portugal e revelam uma desigualdade de critérios e um tratamento desigual, com prejuízo para Portugal”, segundo a FAP.



“A Federação de Andebol de Portugal apresentou outras situações concretas de jogo, factuais e objetivas, que demonstram que outros jogadores, de equipas do mesmo grupo de Portugal, pelos mesmos factos e conduta, ou foram desqualificados diretamente, sem que tenham sido objeto de procedimento disciplinar subsequente e que puderam ser utilizados para o jogo seguinte, ou até foram objeto de exclusão por dois minutos”, apontou o organismo.



A participar pela nona vez na fase final de um Europeu, e quarta seguida, Portugal, que tem como melhor resultado o sexto lugar conseguido em 2020, defronta a Alemanha, campeã europeia em 2004 e 2016, na quinta-feira, no arranque do Grupo I da Ronda Principal da 17.ª edição da fase final.



Após o embate com os alemães, os ‘heróis do mar’ medem forças com a campeã em título França, no sábado, a Noruega, na segunda-feira, e a Espanha, no dia 28, com todos os jogos a iniciarem às 14:30 (horas em Lisboa), sendo que precisam de terminar entre os dois primeiros lugares da ‘main round’ para atingir as meias-finais.

