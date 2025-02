Fernando Gomes deixa mensagem de despedida à frente da FPF

“Consciente de que este dia – o último como presidente da FPF – chegaria, nas últimas semanas reservei tempo para estar com as centenas de pessoas que contribuíram para o trabalho realizado: funcionários, parceiros, sócios, clubes, mas também, claro, treinadores, jogadores e jogadoras das diferentes seleções", pode ler-se na mensagem.



Fernando Gomes realçou que a sua mensagem de hoje é dirigida aos portugueses e que ter representado Portugal foi o seu "orgulho maior."



O dirigente, que é um dos três candidatos às próximas eleições do Comité Olímpico de Portugal (COP), juntamente com Laurentino Dias e Alexandre Mestre, ambos antigos secretários de Estado do Desporto, enumerou algum do trabalho efetuado ao longo dos 13 anos.



Definição dos quadros competitivos, criação e fortalecimento de seleções, criação do plano estratégico 'Futebol 2030', desenvolvimento de programas dedicados ao desporto nas escolas e à atividade física dos mais velhos, foram alguns dos temas focados na mensagem.