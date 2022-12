Fernando Santos deixa de ser selecionador, FPF emite comunicado

Fernando Santos e Fernando Gomes obtiveram um acordo, agora anunciado oficialmente, para o "divórcio" a cerca de dois anos da ligação terminar, em 2024.





Segundo a Federação: "após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo".



A passagem de Fernando Santos pela seleção tem quase uma década, tendo-se iniciado em 2014, período em que Portugal se tornou Campeão da Europa, em Paris, no ano de 2016, e ainda a conquista da Liga das Nações em 2019, estes que são, na verdade, os dois únicos troféus da Seleção Nacional no seu historial.



Este ano, Portugal e Fernando Santos sonhavam com a conquista do Mundial do Catar. No entanto, Marrocos trocou as voltas e eliminou, com Ronaldo no Banco, a seleção portuguesa. De regresso a casa, Fernando Santos e Fernando Gomes acordaram em "arrumar" a vida e o futuro próximo. Os dois, numa relação amigável, decidiram a via pacífica para consumar a separação.