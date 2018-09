Fernando Santos teve todos à disposição na véspera da receção à Itália

Lusa Comentários 09 Set, 2018, 12:19 | Seleção Nacional

Um dia depois da dispensa por lesão do lateral Raphaël Guerreiro, o selecionador contou com os restantes 23 convocados no treino realizado no Estádio da Luz, palco da partida de segunda-feira.

Os atletas efetuaram aquecimento com bola, sendo que, nos 15 minutos abertos à comunicação social, todos trabalharam sem limitações.

Às 12:15, está prevista a conferência de imprensa de Fernando Santos e de Pepe, com vista a abordar o primeiro jogo oficial após o Mundial2018, no qual Portugal foi eliminado nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Uruguai.

Por sua vez, a Itália, que empatou 1-1 na receção à Polónia na estreia da nova competição, vai treinar no Estádio da Luz a partir das 19:00, seguindo-se uma conferência de imprensa com o selecionador, Roberto Mancini, e um jogador, às 19:45.

A seleção portuguesa, que na quinta-feira empatou 1-1 com a Croácia, vice-campeã mundial, num jogo particular, recebe na segunda-feira a congénere italiana, a grande ausente do Mundial2018, em jogo com início às 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem do escocês William Collum.

