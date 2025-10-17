FIFA. Portugal mantém quinto lugar no ranking das melhores seleções

O quinto lugar é mantido apesar dos pontos negativos averbados depois do triunfo pela margem mínima frente à Irlanda (1-0) e o empate a dois golos com a Hungria.





À frente da seleção portuguesa estão a Espanha, atual líder do ranking da FIFA, a Argentina, atual campeã do mundo, a França, que completa o pódio, e a Inglaterra que ocupa o quarto lugar da lista.





Cabo Verde, que alcançou na última segunda-feira um apuramento histórico para o Mundial de futebol, perdeu um lugar no ranking, ocupando o lugar 71. É o país dos PALOP com melhor classificação.





Portugal volta a entrar em campo no próximo mês de novembro, em duas partidas que vão fechar a fase de qualificação para o Mundial 2026, no Canadá, Estádos Unidos e México.





A 13 de novembro Portugal irá a Dublin defrontar a Irlanda e irá fechar a qualificação frente à Arménia, três dias depois, no Estádio do Dragão. A seleção falhou o objetivo de garantir já o apuramento para o campeonato do mundo, depois de se deixar empatar com a Hungria.





No entanto, a sétima participação consecutiva em Mundiais está bem encaminhada para a equipa das quinas, que tem dez pontos em quatro jogos.

Ranking da FIFA (17 de outubro)

197. (194) Timor-Leste, 840,27.





(c/ Lusa)

1. (1) Espanha, 1880,76 pontos.2. (3) Argentina, 1872,43.3. (2) França, 1862,71.4. (4) Inglaterra, 1823,3.6. (7) Países Baixos, 1759,96.7. (6) Brasil, 1758,85.8. (8) Bélgica, 1740,01.9. (10) Itália, 1717,15.10. (12) Alemanha, 1713,3.(...)71. (70) Cabo Verde, 1364,26.89. (89) Angola, 1267,45.101. (97) Moçambique, 1227,53.132. (130) Guiné-Bissau, 1108,09.192. (191) Macau, 865,29.191. (195) São Tomé e Príncipe, 871,63.