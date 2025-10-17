Seleção Nacional
FIFA. Portugal mantém quinto lugar no ranking das melhores seleções
A FIFA divulgou esta sexta-feira o novo ranking das seleções nacionais de futebol. Portugal mantém o quinto lugar, depois de um empate frente à Hungria e triunfo sobre a Irlanda, enquanto a Espanha se encontra no lugar cimeiro da lista.
O quinto lugar é mantido apesar dos pontos negativos averbados depois do triunfo pela margem mínima frente à Irlanda (1-0) e o empate a dois golos com a Hungria.
À frente da seleção portuguesa estão a Espanha, atual líder do ranking da FIFA, a Argentina, atual campeã do mundo, a França, que completa o pódio, e a Inglaterra que ocupa o quarto lugar da lista.
Cabo Verde, que alcançou na última segunda-feira um apuramento histórico para o Mundial de futebol, perdeu um lugar no ranking, ocupando o lugar 71. É o país dos PALOP com melhor classificação.
Portugal volta a entrar em campo no próximo mês de novembro, em duas partidas que vão fechar a fase de qualificação para o Mundial 2026, no Canadá, Estádos Unidos e México.
A 13 de novembro Portugal irá a Dublin defrontar a Irlanda e irá fechar a qualificação frente à Arménia, três dias depois, no Estádio do Dragão. A seleção falhou o objetivo de garantir já o apuramento para o campeonato do mundo, depois de se deixar empatar com a Hungria.
No entanto, a sétima participação consecutiva em Mundiais está bem encaminhada para a equipa das quinas, que tem dez pontos em quatro jogos.Ranking da FIFA (17 de outubro)1. (1) Espanha, 1880,76 pontos.
2. (3) Argentina, 1872,43.
3. (2) França, 1862,71.
4. (4) Inglaterra, 1823,3.
5. (5) PORTUGAL, 1778.
6. (7) Países Baixos, 1759,96.
7. (6) Brasil, 1758,85.
8. (8) Bélgica, 1740,01.
9. (10) Itália, 1717,15.
10. (12) Alemanha, 1713,3.
(...)
71. (70) Cabo Verde, 1364,26.
89. (89) Angola, 1267,45.
101. (97) Moçambique, 1227,53.
132. (130) Guiné-Bissau, 1108,09.
192. (191) Macau, 865,29.
191. (195) São Tomé e Príncipe, 871,63.
197. (194) Timor-Leste, 840,27.
(c/ Lusa)