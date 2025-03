Fifó vê seleção focada no Mundial de futsal

“Todas sonhámos e ambicionámos muito isto. Já tivemos a oportunidade de disputar três Europeus e estávamos à espera de um Mundial, que, felizmente, vai acontecer. Estamos felizes com a notícia, empolgadas e a trabalhar no máximo para lá estar”, disse a futsalista do heptacampeão nacional Benfica, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A equipa de Luís Conceição retomou a preparação para a fase de qualificação, após um dia de folga, com um treino na FPF Arena Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



“Antes, já sonhava em chegar à seleção (principal) e estou aqui há quase 10 anos. Estou muito feliz pelo meu percurso. Tenho trabalhado para cá estar e disputar um Mundial é um sonho tornado realidade”, reiterou Ana Sofia Gonçalves, conhecida por Fifó no futsal.



Entre 19 e 22 de março, sempre em Montesilvano, a equipa das quinas vai defrontar a Suécia, a Hungria e a anfitriã Itália, necessitando de terminar numa das duas primeiras posições do Grupo A da Ronda de Elite europeia para marcar presença na fase final da principal competição mundial de seleções, que conta com inédita organização da FIFA.



Testes frente à Espanha



Antes de rumar a Montesilvano em 16 de março, Portugal vai disputar dois encontros de preparação frente à tricampeã europeia Espanha, na quinta-feira e no sábado, levando a ala do Benfica a perspetivar “testes bons e muito equilibrados” nos arredores de Madrid.



“A Espanha está muito entrosada e com um leque de jogadoras que já se conhece muito bem. É sempre uma seleção difícil e, como é muito boa nos pormenores, teremos de ter atenção a isso, mas estamos a trabalhar muito bem para sairmos sair vitoriosas”, vincou.



Detentora de 26 golos em 77 internacionalizações, Fifó, de 24 anos, procura alcançar a quarta presença em grandes provas internacionais, após ter vencido duas medalhas de prata (2019 e 2022) e uma de bronze (2023) nos três Europeus disputados por Portugal.



Acelerar a preparação



Luís Conceição reatou a preparação com 14 jogadoras, face à dispensa, já prevista, da guarda-redes Alexandra Melo, fechando o lote de opções ao dispor para o apuramento.



Esta terça-feira, dia em que o selecionador vai efetuar um balanço da primeira semana de trabalhos, Portugal treina às 10h30 na Cidade do Futebol e viaja às 16h00 para Espanha.



A equipa nacional visa uma das quatro vagas europeias de qualificação para o primeiro Campeonato do Mundo feminino de futsal, que juntará 16 países de seis confederações.