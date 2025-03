Flávio Nazinho acredita na união dos sub-21

“É importante a química dentro do campo e fora também, para nos conhecermos um bocadinho mais. Há muitos jogadores novos, por isso, sim, vão ser importantes estes dois jogos” para a coesão do grupo orientado pelo selecionador Rui Jorge, sustentou Flávio Nazinho.



Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o defesa, de 21 anos, observou que este “último estágio é importante para assimilar ideias e unir o grupo”, a menos de três meses do início do Campeonato da Europa, que se vai disputar na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho.



“Qualquer jogador que está aqui ambiciona estar no Europeu. É um espaço importante e, neste momento, só quero fazer o melhor possível para poder estar na convocatória final”, afirmou o jogador do Sporting, que está emprestado aos belgas do Cercle Brugge.



A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Roménia na sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão, em jogo com início às 18h30, defrontando a Inglaterra três dias mais tarde, em 24 de março, em West Bromwich, a partir das 19h45.



“Não conheço muito Roménia, mas passou em primeiro (lugar do grupo na fase de qualificação(. Podemos esperar um jogo muito forte. É óbvio que vamos querer ganhar. Também para nossa confiança isso seria importante”, observou Flávio Nazinho.



Portugal, que também venceu o Grupo G de apuramento para o Europeu de sub-21 de 2025, está integrado no agrupamento C da fase final, juntamente com França, Polónia e Geórgia.