FPF acompanha situação no México tendo em vista particular de março

A FPF sente-se "honrada com o convite" para participar na reabertura do emblemático Estádio Azteca, que se encontra na fase final de obras de remodelação.



A Federação Portuguesa de Futebol mantém a expectativa na realização do encontro, mas sublinha estar a monitorizar a situação de segurança a cerca de um mês da partida (28 de março).





Numa nota enviada à comunicação social, "a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) acompanha de forma permanente e atenta a situação delicada que se vive atualmente no México, no contexto do jogo da Seleção Nacional agendado para o dia 28 de março, no Estádio Azteca, encontro inserido na preparação para o Campeonato do Mundo 2026".

FPF acompanha situação que se vive no México

"A FPF vive igualmente com expetativa a realização deste encontro, pelo seu simbolismo e importância no âmbito da preparação da Seleção Nacional, reconhecendo o significado histórico do momento e o valor competitivo que o mesmo representa", refere a nota que em baixo reproduzimos na íntegra.