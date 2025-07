FPF anuncia investimento de 22 milhões de euros no futebol feminino

Numa nota divulgada na sua página oficial, o organismo refere que o investimento “cumpre o compromisso assumido por Pedro Proença no seu programa eleitoral, que visava reforçar a profissionalização, formação e crescimento da modalidade em Portugal”.



Segundo a FPF, o investimento será repartido por três grandes áreas: 9,27 ME para as competições (4,25 milhões serão destinados diretamente às equipas da I Liga, II e III divisões); 11,2 ME para as seleções nacionais; e 1,5 ME para a arbitragem.



A FPF refere que o “reforço financeiro pretende contribuir para o aumento do número de praticantes, ampliar o trabalho de base e a prospeção de talentos e proporcionar mais opções para as seleções nacionais”.



O organismo assume o objetivo de “aproximar as equipas portuguesas das competições europeias, nomeadamente da Liga dos Campeões, e consolidar uma estratégia que permita a Portugal entrar no top 20 do futebol feminino mundial, olhando já para os próximos compromissos internacionais das nossas seleções".



O apoio às associações e clubes na busca pela profissionalização é, segundo a FPF, “outra prioridade clara desta aposta, alinhada com a visão de longo prazo traçada pela atual direção”.