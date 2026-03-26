Seleção Nacional
Francisco Conceição falou sobre o alegado interesse do Liverpool
Francisco Conceição falou aos jornalistas esta quinta-feira durante o estágio da Seleção Nacional em Cancún, no México. O avançado da Juventus abordou temas como a preparação para os próximos amigáveis e os rumores de mercado.
Francisco Conceição foi apontado nos últimos dias ao Liverpool, na sequência do anúncio da saída de Mohamed Salah no final da temporada. O jogador respondeu ao alegado interesse do clube inglês, referindo que sabe "que se fala num grande clube, mas jogo num grande clube onde estou feliz". Conceição sublinhou o foco no presente e no trabalho coletivo, afirmando que "nunca tiramos o pé do acelerador".
Sobre a adaptação à Juventus, Francisco Conceição afirmou que se sente bem em Itália e que está focado em evoluir no campeonato italiano, que considera ser muito tático e físico.
Francisco Conceição destacou a importância dos jogos de preparação no México e nos Estados Unidos para a coesão do grupo rumo ao Mundial 2026.
Sobre a adaptação à Juventus, Francisco Conceição afirmou que se sente bem em Itália e que está focado em evoluir no campeonato italiano, que considera ser muito tático e físico.
Francisco Conceição destacou a importância dos jogos de preparação no México e nos Estados Unidos para a coesão do grupo rumo ao Mundial 2026.