Francisco Conceição falou sobre o alegado interesse do Liverpool

Francisco Conceição foi apontado nos últimos dias ao Liverpool, na sequência do anúncio da saída de Mohamed Salah no final da temporada. O jogador respondeu ao alegado interesse do clube inglês, referindo que sabe "que se fala num grande clube, mas jogo num grande clube onde estou feliz". Conceição sublinhou o foco no presente e no trabalho coletivo, afirmando que "nunca tiramos o pé do acelerador".



Sobre a adaptação à Juventus, Francisco Conceição afirmou que se sente bem em Itália e que está focado em evoluir no campeonato italiano, que considera ser muito tático e físico.



Francisco Conceição destacou a importância dos jogos de preparação no México e nos Estados Unidos para a coesão do grupo rumo ao Mundial 2026.

