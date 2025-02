Francisco Neto assume ambição e confiança máxima de Portugal frente à Inglaterra

“Ao longo destes anos, temos crescido imenso enquanto equipa, o que nos dá essa ambição. Sentimos que se formos nós, se tivermos a nossa identidade, se conseguirmos pôr em campo aquilo que é o nosso jogo, estamos mais próximos de conseguir os nossos objetivos”, afirmou o selecionador, em conferência de imprensa realizada em Portimão.



O encontro frente à campeã europeia Inglaterra, da primeira ronda do Grupo A3 da Liga das Nações, realiza-se na sexta-feira, às 19:45, no Estádio Municipal de Portimão.



Francisco Neto salientou que a equipa técnica que lidera passa essa mensagem de ambição às jogadoras, mas que se trata de um sentimento mútuo, que também acontece a partir das sensações transmitidas pelas atletas.



“Elas sentem isso e, muitas vezes, não é preciso ser eu a passar a mensagem, elas passam para mim também essa confiança máxima. Seja qual for o nosso adversário, esta tem de ser a nossa mentalidade, isto é ser Portugal”, considerou.



Antes do início da participação na Liga das Nações, num grupo que inclui ainda Bélgica, adversário na próxima terça-feira, e Espanha, detentora do troféu e atual campeã mundial, o selecionador confessou ser “sempre importante” entrar a ganhar, embora isso não seja decisivo.



“No passado, já tivemos a experiência de entrar bem e não foi por isso que nos conseguimos manter. Sabemos que a Liga das Nações é uma competição muito curta, com poucos jogos, que a margem de erro é muito reduzida e todos os pontos contam. Por isso, temos de conseguir competir em todos os jogos, essa é a grande missão”, frisou.



Durante esta semana, o foco no trabalho passou por “alertar e preparar” as jogadoras para “o padrão de problemas completamente diferente” imposto pela Inglaterra, face à qualificação para o Euro2025, em que, num grupo com seleções mais fracas, Portugal era mais dominador e tinha mais posse de bola.



Francisco Neto reconheceu que Portugal está inserido num grupo “muito difícil”, que vai ser “um desafio” para a sua equipa, mas apontou a manutenção como meta.



“Na Liga A não há equipas fáceis. Inglaterra, Espanha, Noruega, Suécia… São todas equipas grandes e queremos estar aqui. Este é o momento de lutar para deixar a equipa na Liga A e é isso que vamos tentar fazer nos próximos seis jogos”, finalizou.



A capitã Ana Borges realçou que Portugal quer demonstrar que consegue “jogar olhos nos olhos com qualquer seleção” e lutar sempre pela vitória, apesar de ser um confronto contra “uma seleção muito poderosa”.



“A Inglaterra é uma equipa incrível. São campeãs da Europa por alguma razão. São um coletivo muito forte, que aspira a ganhar outra vez o Europeu. Nós queremos fazer o nosso trabalho e conquistar os três pontos, independentemente da seleção com quem joguemos”, rematou.