Francisco Neto avisa para Letónia capaz de surpreender Portugal rumo ao Mundial

“A posição da Letónia não diz nada. Mais importante é aquilo que nós analisamos, o que vimos, a competência e a organização desta Letónia. É uma equipa que fez dois jogos fora e compete muito bem. Fez golos nesses dois jogos, com uma boa organização defensiva”, analisou, na antevisão do encontro.



Depois dos triunfos caseiros sobre a Finlândia e a Eslováquia, respetivamente por 2-0 e 4-0, Portugal lidera com seis pontos, enquanto a Letónia fecha o Grupo B3 com duas derrotas.



“Na Eslováquia (2-3) até merecia outro tipo de resultado. Na Finlândia (1-3), foram mais defensivas, mas marcaram e criaram perigo, pressionar, retirar-lhes espaços, por isso foram dois jogos muito competitivos e de muita competência por parte de uma Letónia que está em crescimento”, avisou.



Para o desafio no Estádio Daugava, às 18:00 (horas de Lisboa), Francisco Neto deixou elogios ao seu grupo de trabalho “muito experiente”, sempre “motivado” e focado em ser “competente”.



O selecionador lembrou que os jogos fora são “sempre mais complicados”, uma vez que os anfitriões fazem do seu reduto “a sua fortaleza”, pelo que só um Portugal “mais forte e competente” poderá derrubar a Letónia.



O selecionador insistiu no “grande objetivo” que é o apuramento para o Mundial2027 do Brasil e assumiu que todos estão “preparados para uma caminhada longa” que obriga a foco total em cada desafio.



Já a ‘capitã’ de Portugal, Dolores Silva, garante que as futebolistas estão cientes da “seriedade” necessária para poder garantir o êxito em Riga.



“É mais um jogo importante para somar os três pontos. Sabemos da seriedade que temos que ter: máxima concentração, máximo foco, máximo respeito. Acima de tudo, é isso, respeitar o adversário e fazer um bom jogo”, vincou.



Da Letónia, espera uma seleção determinada em “dar o seu melhor e representar o país da melhor maneira possível”, pelo que as lusas têm de abordar o encontro “com máxima seriedade”.



Em Riga, as portuguesas devem estar “focadas, concentradas e sempre com o máximo respeito, em busca da vitória”.



Garantiu ainda que o grupo de trabalho está “tranquilo e motivado” e desejosas que chegue o jogo, para “competir bem e jogar à Portugal”.



Disputadas duas de seis jornadas do Grupo B3 da qualificação europeia, Portugal é primeiro com seis pontos, mais três que Finlândia e Eslováquia, enquanto a Letónia é quarta e última, ainda sem pontos.



Os três primeiros classificados apuram-se para o primeiro play-off de acesso ao Mundial2027, que vai decorrer no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.