Seleção Nacional
Francisco Neto. Defrontar EUA é "fator de crescimento" para seleção feminina
O treinador da seleção portuguesa feminina de futebol, Francisco Neto, assinalou que defrontar os Estados Unidos, em dois jogos de preparação agendados para esta semana, constitui “um fator de crescimento” para as suas comandadas.
“Talvez nestes últimos 12 anos, ou 12 anos e muitos meses, 75% dos jogos particulares que fizemos foram sempre contra equipas colocadas acima de nós no ranking. Sempre que tivemos oportunidade de jogar contra as melhores equipas do mundo, assim o fizemos. É também um fator de crescimento”, destacou, à margem de mais um treino realizado na Cidade do Futebol.
O selecionador nacional considerou natural a maior cobrança feita às prestações da equipa, considerando-o um “sinal” de que a evolução do futebol feminino português se verifica e continua a desenvolver-se.
“É sinal também, mais uma vez, do crescimento. Acima de tudo, quem nos acompanha e gosta de nós, quer muito que nós façamos bem as coisas e nós também. A verdade é que, mesmo contra essas equipas [mais poderosas], nesse período mais atribulado, conseguimos coisas boas”, salientou.
Apesar da grande diferença de historial e poderio entre as duas seleções, Francisco Neto não abdica da ideia de rumar a território norte-americano na perspetiva de disputar o jogo e tentar ganhá-lo.
“Será importante, acima de tudo, ser competitivo contra os Estados Unidos. Como é lógico, somos uma seleção que quer sempre ganhar”, garantiu.
A equipa das 'quinas' defronta esta semana os Estados Unidos, seguindo-se, dentro de aproximadamente um mês, outras duas partidas de preparação frente a Países Baixos (28 de novembro) e Brasil (02 de dezembro).
“A FPF, e quem defende as cores de Portugal, tem essa ambição e querer, mas sabemos contra quem vamos jogar”, afirmou, analisando que as duas seleções estão completamente diferentes das que se defrontaram no Mundial de 2023, num empate a zero na Nova Zelândia.
Portugal e Estados Unidos jogam na quinta-feira, em Chester, na Pensilvânia, a partir das 19:00 locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), e no domingo em East Hartford, no Connecticut, pelas 16:00 locais (20:00).
