Francisco Neto quer 180 minutos competentes para continuar a sonhar com Mundial feminino

Em declarações aos jornalistas na conferência Portugal Football Summit, em Oeiras, Francisco Neto disse que os jogos com a Irlanda do Norte, em 09 e 13 de outubro, fazem “parte da caminhada para o Campeonato do Mundo” e têm de ser ultrapassados antes de pensar na próxima fase dos play-offs, frente a Croácia ou Islândia.



“Temos uma fase em que temos de ser melhores os nossos adversários, porque senão nunca vamos conseguir concretizar os nossos objetivos. Não há espaço para errar. Esperamos ser competentes o suficiente para, em 180 minutos, resolver o nosso problema e continuar a dar mais um passo para o grande objetivo, que é voltar a estar no Campeonato do Mundo”, referiu.



Francisco Neto referiu que já tem alguns detalhes sobre a equipa da Irlanda do Norte, conhecendo “os padrões ofensivos e defensivos”, além de já ter estado no Inver Park, em Larne, onde vai decorrer a primeira mão, para conhecer as condições que vai encontrar, salientando, por exemplo, o relvado sintético e os menos quatro metros de largura, que vai obrigar a treinos diferentes, em especial das bolas paradas.



Para a convocatória de 01 de outubro, Francisco Neto adiantou que fez uma pré-lista de 40 jogadoras, na qual estão algumas das que estiveram no Mundial de sub-20, no qual Portugal caiu nos oitavos de final.



“Temos o regresso que muito nos agrada aos relvados da Andreia Norton. Não deixa de ser uma jogadora que ainda está a cumprir o seu plano de regresso [após lesão]. Ainda não fez 90 minutos consecutivos no Benfica, mas a verdade é que tem jogado muitos minutos em todas as partidas. Para nós, é muito importante ver [regressar aos jogos] uma jogadora que tem estado sempre connosco”, disse.



Questionado sobre se Portugal pode lutar por títulos, Francisco Neto lembrou que, há um ano, disse que numa década as seleções lusas podiam conquistar troféus, mas que esse desiderato chegou mais cedo, com a recente vitória da equipa de sub-18 nos Jogos do Mediterrâneo.



Francisco Neto realçou ainda o Europeu de sub-19, em que Portugal caiu nas meias-finais, ou o Mundial de sub-20, no qual a equipa das ‘quinas’ apenas perdeu com as duas finalistas – Espanha e Coreia do Norte – e empatou com a Colômbia, que vai disputar o terceiro lugar.



“As coisas estão a acontecer. Temos de perceber que isto é um trajeto que não é fácil, não é linear, porque as outras equipas também crescem e já estavam alguns passos à nossa frente. [...] É muito importante consolidar Portugal nas fases finais dos Europeus e dos Mundiais. [...] Como é lógico, não podemos dizer que nas seniores, neste momento, somos candidatos, porque, se ainda estamos aqui a falar na dificuldade de apurar, acho que temos que ser equilibrados nas nossas palavras”, assumiu.