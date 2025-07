Francisco Neto quer pontuar, mas rejeita jogar para o empate

Depois de nas duas únicas presenças nas fases finais em Europeus, a primeira em 2017, nos Países Baixos, e a segunda em 2022, em Inglaterra, não ter ido além da fase de grupos, Portugal inicia na quinta-feira a terceira participação seguida no torneio, desta vez na Suíça, onde as `navegadoras` vão tentar sobreviver frente às espanholas, atuais campeãs do Mundo.

"Acima de tudo, temos de ser uma equipa competitiva. Sabemos quem está à nossa frente, o nosso contexto e como temos conseguido chegar às fases finais. Amanhã [quinta-feira], teremos de ser altamente competitivos e organizados. Tudo o que for numa fase tão curta é muito importante pontuar. Não é decisivo, mas seria sempre muito bom pontuar", declarou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida do Grupo B, em Berna.

Contudo, deixou claro que as `navegadoras` não vão jogar para a igualdade: "Assino fazer um bom jogo, ser competitivo e, se for justo o empate, sim, mas não vamos jogar para o empate".

Apesar dos maus resultados recentes contra a Espanha no Grupo A3 da Liga das Nações, Neto defende que a equipa "não tem de provar nada" e mantém a confiança nas suas jogadoras, que têm de "aproveitar todas as oportunidades".

"[Espanha] é uma equipa dominadora e expõe-se pela forma como ataca, com muitas jogadoras no meio-campo adversário. Coloca muita gente e projeta muito as duas laterais. [A ideia seria] empurrar a Espanha um bocadinho para trás, mas reconhecer o patamar em que estamos. Temos de aproveitar todas as oportunidades. Se for numa transição rápida, assim será", perspetivou.

A média Kika Nazareth, do FC Barcelona, que não joga desde 12 de março e ainda prossegue com a recuperação à rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo, e a avançada Telma Encarnação, que saiu com dores no tornozelo esquerdo no treino de terça-feira, estão em dúvida para o encontro na capital helvética.

"No início do treino, vão estar as duas e vamos ver como se vão sentir", terminou.

Na quinta-feira, Espanha, campeã do Mundo em título, e Portugal defrontam-se no Estádio Wankdorf, em Berna, para a primeira jornada do Grupo B, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), num encontro que será dirigido pela romena Iuliana Demetrescu.

Na segunda-feira, as `navegadoras` jogam contra a Itália, em Genebra, seguindo-se a Bélgica, no dia 11, em Sion.

Apenas os dois primeiros classificados de cada `poule` avançam para os quartos de final.

Dolores diz que Portugal tem de ter "os pés assentes na terra"

A média Dolores Silva considerou que Portugal tem de "ter os pés assentes na terra" para enfrentar quinta-feira a Espanha, atual campeã do Mundo, no primeiro jogo do Grupo B do Europeu2025 feminino de futebol, na Suíça.



Uma das capitãs da equipa das 'quinas' fez antevisão ao duelo contra a seleção 'roja', agendado para Berna, e alertou para o objetivo de a equipa lusa chegar a terceira ronda, contra a Bélgica, a depender apenas de si para atingir os quartos de final, fase em que Portugal nunca esteve nas duas últimas e únicas participações.



"É ter os pés assentes na terra. O grupo tem grandes adversidades, temos de pensar jogo a jogo e dar o nosso melhor para no terceiro jogo estarmos a depender só de nós", manifestou a média do Sporting de Braga, em conferência de imprensa.



Prestes a participar pela terceira vez na fase final de um Europeu, o "orgulho é tremendo e a responsabilidade é enorme", segundo a internacional lusa em 172 jogos.



"Parto da mesma maneira que parti em 2017 (nos Países Baixos), com um orgulho tremendo e uma responsabilidade enorme de representar o meu país. Enquanto capitã, é ajudar as minhas colegas fora e dento do campo. Estou muito feliz por estar em mais uma fase final e contribuir para o crescimento do futebol feminino", confessou.



Dolores Silva acrescentou que a presença na 14.ª edição do torneio é o "cumprir de um sonho" e que a "motivação tem de estar no máximo".



"Fazer parte de tudo isto é mais um cumprir de um sonho. Saber que em 2017 estávamos a abrir portas e, felizmente, a evolução tem sido grande. A motivação tem de estar no máximo e queremos é viver este momento. Sabemos que vamos defrontar a melhor seleção do Mundo. É o que é, estamos cá, queremos jogar contra as melhores e estamos muito motivadas para tentar corrigir o que fizemos de menos bem (nos últimos jogos)", defendeu.



