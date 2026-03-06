Francisco Neto quer que Portugal se "lembre do passado" frente à Eslováquia

Em desafio do Grupo B3, que se disputa no sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, as lusas procuram dar sequência ao triunfo por 2-0 frente à Finlândia no jogo inaugural, em Vizela, na terça-feira.



"A Eslováquia não tem jogado frente a equipas com esta diferença de 'ranking', o que traz pontos de interrogação. Tem sido muito audaz e agressiva a pressionar os adversários em zona alta, mas achamos que pode amanhã [sábado] baixar um pouco as linhas", disse Francisco Neto, em conferência de imprensa no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



A seleção eslovaca, que também venceu na primeira jornada, diante da Letónia (3-2), é a 51.ª do 'ranking' da FIFA, enquanto a portuguesa ocupa a 22.ª posição. Apesar do favoritismo luso, Francisco Neto rejeita qualquer margem para complacência.



"A partir do momento em que assumimos que queremos estar no Campeonato do Mundo, não podemos dar hipóteses. São 10 finais que temos de disputar, que queremos ganhar. Olhamos sempre com respeito para as equipas que estão abaixo de nós porque já vivemos, há cinco ou seis anos, o que elas vivem neste momento. Se não nos lembrarmos do nosso passado, não vamos ter sucesso", reiterou.



Perante a expectativa de um jogo "mais físico", frente a um adversário forte nessa componente do jogo, o selecionador espera que as suas jogadoras consigam levar o jogo para uma vertente mais técnica, mas mentalizou a equipa para a necessidade de ser agressiva.



"O ADN da jogadora portuguesa passa por fugir desses momentos, mas temos de ter a noção que é impossível isso não acontecer num jogo internacional e as jogadoras têm de estar preparadas para isso. Os duelos foram uma métrica em que perdemos frente à Finlândia, mas isso não nos impediu de ganhar. Fomos mais fortes nas interceções e antecipações, o que nos permite nem chegar ao duelo e é para isso que trabalhamos", analisou.



Na passada terça-feira, Carole Costa igualou Ana Borges como a jogadora com mais internacionalizações 'AA' de sempre por Portugal (187), podendo agora isolar-se no topo da lista caso jogue no sábado.



Ao lado de Francisco Neto na conferência de imprensa, a jogadora do Benfica expressou um "orgulho enorme" nesse registo, mas preferiu destacar a importância de vencer o próximo encontro.



"É um orgulho enorme. Neste momento, partilho esse número com a Ana Borges, que é também uma jogadora de renome do futebol feminino. Se jogar, atinjo essa marca, que me deixaria muito contente, mas as vitórias são muito mais importantes. E atingir o nosso objetivo, que é estar no Mundial", expressou a defesa.



Sobre o encontro diante da Finlândia, em que as 'navegadoras' apenas conseguiram os dois golos já depois dos 90 minutos, assume que a falta de assertividade no último terço foi um problema, mas destacou as oportunidades de golo criadas.



"Temos que continuar a ter as oportunidades que conseguimos e, se calhar, ter uma maior assertividade. Mas a verdade é que o mais difícil no futebol é criá-las e, se estamos a conseguir, é muito importante", destacou.



A seleção das 'quinas', que caiu para a Liga B depois de terminar no quarto lugar do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, disputa o Grupo B3 com Finlândia, Eslováquia e Letónia, com os três primeiros classificados a garantirem presença nos play-offs de acesso ao Campeonato do Mundo, organizado pelo Brasil.



Portugal lidera com os mesmos três pontos da Eslováquia, segunda, enquanto a Letónia, terceira, e a Finlândia, quarta, continuam a zero.



O encontro entre os líderes do grupo está marcado para sábado, a partir das 16:00, no Estádio Cidade de Barcelos.