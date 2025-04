Futebol de praia. Mário Narciso sem medo

Três adversários difíceis



Portugal integra o Grupo B e inicia o Mundial na quinta-feira (17h30 em Lisboa), diante do Paraguai, que é “uma equipa chata”, seguindo-se, no sábado (17h30), a Mauritânia, que o técnico assumiu não conhecer ao pormenor.



“Ainda não tive oportunidade de ver a Mauritânia em ação, mas como não é o primeiro jogo que vamos fazer, teremos oportunidade de os ver jogar”, confidenciou à Lusa.



O conjunto luso encerra a fase de grupos frente ao Irão, na segunda-feira (17h30), no encontro teoricamente mais difícil da primeira fase, perante uma seleção que, segundo Narciso, Portugal conhece bem, pois já defrontou “imensas vezes”.



Márcio Narciso vai comandar a seleção portuguesa pela sexta vez num Campeonato do Mundo, que conquistou, como selecionador, por duas vezes (2015 e 2019), somando duas presenças nos quartos de final (2017 e 2024), com o resultado mais dececionante a acontecer em 2021, em que não passou da fase de grupos.



Para a 23.ª edição do Mundial de futebol de praia, a 13.ª sob a égide da FIFA, Portugal vai tentar "descolar" da Rússia, que também venceu a prova em três ocasiões, e ainda encurtar distâncias para o Brasil, recordista de troféus, com 15.





”, projetou o técnico, em antevisão à prova que tem início na quinta-feira a termina a 11 de maio.No estágio que decorreu na Calheta, na Madeira, Portugal realizou dois jogos de preparação com a Itália, com uma vitória no primeiro, por 5-3, e com a "squadra azurra" a triunfar no segundo, por 5-4, em duelos cujo resultado “não é o mais importante”, segundo Mário Narciso.”, analisou.Sem contar com Jordan Santos no primeiro jogo do Mundial, frente ao Paraguai, por castigo, o técnico, de 71 anos, assumiu que é uma baixa importante, porém, confia plenamente no grupo de 12 convocados, já com muita experiência em competições internacionais, em que o único estreante é o pivô Filipe Santos.”, notou.