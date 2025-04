Futebol de praia. Portugal busca medalha

Equipa experiente



Entre os 13 convocados, destacam-se quatro jogadores com mais de 200 internacionalizações, que acarretam uma experiência crucial para ajudar Portugal a chegar à final: Rui Coimbra (291), Jordan Santos (261) e os irmãos Bê Martins (209) e Léo Martins (203).



Confirmando o favoritismo rumo aos "quartos", o conjunto orientado por Mário Narciso vai medir forças um dos qualificados do Grupo A: a anfitriã Seychelles, também estreante, Bielorrússia, Guatemala ou Japão.



Destacado com o maior número de títulos no palmarés, 15 no total, sendo que seis foram conquistados sob a égide da FIFA, o atual detentor do troféu Brasil integra o grupo D com Itália, Omã e El Salvador, três oponentes que não devem colocar dificuldades aos "canarinhos".



De resto, Tahiti, Espanha, Senegal e Chile completam o Grupo C.



O Mundial 2025 de futebol de praia vai decorrer nas Seicheles, entre quinta-feira e 11 de maio, e na fase de grupos da competição Portugal, atual campeão da Europa, e campeão mundial em 2001, bem como em 2015 e 2019, já sob a égide da FIFA, irá defrontar o Paraguai, no dia inaugural, a Mauritânia, no sábado, e o Irão, na segunda-feira.





Inserida no Grupo B, em solo africano, a equipa comandada por Mário Narciso cumpre a 12.ª presença no torneio, sexta seguida, e os primeiros três confrontos, diante de Irão, Paraguai e a estreante Mauritânia, não devem colocar adversidades de maior.Ainda assim, num agrupamento em que os dois primeiros classificados seguem para os quartos de final, a atual campeã europeia e campeã mundial em 2015 e 2019 terá como principal adversário, na terceira jornada, na segunda-feira, o Irão, que vai somar a nona presença no Mundial e foi terceira classificada em 2017 e 2024.Pelo meio, no sábado, enfrentará a estreante Mauritânia, uma das três seleções africanas que vão disputar o Campeonato do Mundo.