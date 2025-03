Futebol feminino. Kika Nazareth vai ser operada e poderá falhar Europeu

A jogadora lesionou-se na passada quarta-feira no jogo frente ao Real Madrid.





A notícia da lesão da jogadora vem no seguimento da lesão de Jéssica Silva, que depois de uma bolada num treino do Gotham FC ficou sem a visão do olho direito. A avançada anunciou nas redes sociais que vai fazer uma pausa na carreira até recuperar totalmente a visão, podendo vir a falhar também o próximo campeonato europeu.

O clube catalão não avança com o tempo de paragem e esclarece só dará mais pormenores depois da intervenção cirúrgica. Kika Nazareth já não vai poder disputar amanhã os quartos de final da Liga dos Campeões e deverá falhar o resto da temporada.