Futebol Praia. Portugal vence a equipa da Omã e dá passo importante na revalidação do título

No Luzhniki Beach Soccer Stadium, a equipa portuguesa entrou bem no encontro e adiantou-se cedo no marcador, logo aos dois minutos, por Leo Martins, a equipa do Omã igualou aos 11, com um golo de Al Zadjali, mas Portugal respondeu de imediato, com o `bis` de Leo Martins, também aos 11.No segundo período, o Omã voltou a igualar, aos 13, por Jalal al Sinani, numa altura em que estava com menos uma unidade, e passou surpreendentemente para a frente aos 14, ao beneficiar de um autogolo de Fábio Costa, no momento em que a equipa daquele sultanato tinha reposto o número de jogadores em campo.Portugal não acusou a desvantagem e ainda antes do final deste período passou para a frente no marcador, com os golos de Fábio Costa (20) e de Leo Martins (21), tendo o guarda-redes Andrade ampliado para 5-3 (24), num lance em que ainda tirou benefício de um desvio de um adversário.Com este triunfo, Portugal fecha a primeira jornada na frente do grupo, com três pontos, os mesmos que o primeiro, o Senegal, que, por ter goleado (6-1) o Uruguai, leva vantagem na diferença de golos.





A competição decorre em Moscovo, tendo a equipa portuguesa o próximo jogo no dia 22 de agosto, às 18h30, com o Senegal e a 24 de agosto, a partir das 17h00, com o Uruguai, naquele que será o último jogo da Fase de Grupos do Mundial.





Um campeonato onde pode acompanhar os 32 jogos do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, a decorrer em Moscovo, em direto e exclusivo na RTP, com transmissão nos canais de Desporto da RTP Play. Todas as emoções da participação portuguesa e a Final da competição poderão ser seguidas na RTP1, bem como as Meias-Finais na RTP2.