Futebol Praia. Seleção já está nas Seicheles

Os atletas partiram, ontem, de Lisboa, fazendo escala em Zurique, voando durante a noite em direção ao sonho: reconquistar a glória mundial!



A Equipa das Quinas realizaou a sua preparação até sexta-feira no concelho da Calheta, tendo disputado dois encontros com a congénere de Itália (uma vitória e outra derrota).



Portugal encontra, assim, no Grupo B do mundial, as seleções da Mauritânia, Irão e Paraguai. A estreia será feita diante dos paraguaios, no dia 1 de maio, às 20h30 locais, seguindo-se os embates com Mauritânia (jogo a 3 de maio) e Irão (5 de maio), com os primeiros dois classificados a ficarem apurados para os quartos-de-final da competição, com o grupo luso a cruzar com o Grupo A (Seicheles, Bielorrússia, Guatemala e Japão). O grande evento do ano nas areias termina com a final onde todos almejam alcançar, marcada para o dia 11 de maio às 19h30 locais.



A primeira sessão de trabalho está agendada para as 21h00, no campo de treinos localizado junto à unidade hoteleira do conjunto nacional.



O Selecionador Nacional, Mário Narciso, conta com os 12 jogadores convocados na máxima força.