Futsal. Conceição pede seriedade com a Suécia

“Esta Suécia vai-nos obrigar a estar muito preparados e encarar o jogo de uma forma muito séria, pois esta Suécia, no apuramento para o último europeu, figurava no grupo da Espanha, criou ali muitas dificuldades e o resultado ficou muito curto (2-1)”, justificou o treinador.



No lançamento do jogo de estreia de Portugal no Grupo A da ronda de elite de qualificação, que decorrerá no Palazzetto Dello Sport, em Montesilvano, Itália, o selecionador revelou que o grupo está bem e que a vontade é começar da melhor maneira.



“Temos estado a olhar muito para a Suécia, mas também para a Hungria. Serão dois adversários com características semelhantes e queremos começar da melhor forma”, disse o treinador, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



Luís Conceição lembrou que o primeiro jogo pode ser fundamental neste formato de competição e é preciso estar muito bem preparado, depois de um estágio em que se fez dois jogos de preparação com a Espanha, com derrotas pela margem mínima.



“Iniciar a ganhar é sempre importante e nós sabemos que ganhando os dois primeiros jogos garantimos o apuramento e é isso que temos estado a preparar com muito respeito”, adiantou, esperando, na Suécia, um oponente mais físico e muito vertical.



A seleção portuguesa defronta a Suécia na quarta-feira a partir das 17h00 (horas de Lisboa), já depois do jogo entre Hungria e Itália, às 15h00, ambos do Grupo A de apuramento para o Mundial, o primeiro sob a égide da FIFA, nas Filipinas.



Na segunda jornada, Portugal defronta na quinta-feira a Hungria (14h00), e na terceira, no sábado, a anfitriã Itália (18h00).



Para garantir lugar no Mundial, que decorrerá entre 21 de novembro e 7 de dezembro, Portugal precisa de terminar entre os dois primeiros do seu grupo.