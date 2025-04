Futsal. Gonçalo Sobral quer vencer em Marrocos

No dia da concentração e primeiro treino, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o regresso de Gonçalo Sobral foi um dos destaques, a par das estreias de Ricardo Lopes (Sporting de Braga) e Mamadu Ture (Leões Porto Salvo) e ainda de outro regresso, o de Ludgero Lopes (Fortitudo Pomezia, Itália).Portugal vai estar em Marrocos de 9 a 13 de abril, para um quadrangular com a seleção anfitriã, China e Afeganistão, com o qual joga já na sexta-feira. O conjunto orientado por Jorge Braz segue viagem para Marrocos na terça-feira, após realizar uma sessão de treino matinal.Em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol, antes do treino de segunda-feira, Gonçalo Sobral assumiu que "": "".", disse ainda.Sobre a seleção lusa, considerou que "". A aposta passa por "".Portugal está já a preparar a participação para o próximo Campeonato da Europa, que se disputa na Letónia e Lituânia entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026. Os lusos qualificaram-se para a fase final do Euro com um pleno de vitórias na fase de apuramento.