Futsal Mundial feminino. Helena Nunes avalia como "desafiante" o grupo de Portugal

A seleção lusa, finalista dos Europeus em 2019 e 2022 e semifinalista em 2023, integra o Grupo C juntamente com Tanzânia, Japão e Nova Zelândia e Leninha, como também é conhecida no panorama desportivo, destaca o poderio de alguns opositores na corrida pelo primeiro título mundial feminino de futsal.

Em prova vão estar 16 seleções, na disputa por duas vagas em cada um dos quatro grupos para os quartos de final.





Seleção Nacional que representará Portugal nas Filipinas posou para a fotografia



A Seleção Nacional A Feminina de Futsal que disputará a primeira edição do Campeonato do Mundo Feminino de Futsal, nas Filipinas, entre 21 de novembro de 7 de dezembro, já registou em foto o grupo que estará no torneio histórico que se avizinha.





Integrado no Grupo C do Campeonato do Mundo Feminino de Futsal, Portugal entra em competição a 23 de novembro, diante da Tanzânia. Seguem-se os jogos com o Japão, no dia 26, e com a Nova Zelândia, três dias depois.



Concentrada em estágio desde 3 de novembro, a Seleção Nacional teve, esta segunda-feira, a oportunidade de saborear um dia de folga, antes de regressar ao trabalho, amanhã, no FPF Arena Portugal.







Comitiva Nacional:





Em cima - da esquerda para a direita

Alexandra Melo, Carolina Pedreira, Maria Pereira, Débora Lavrador, Raquel Santos, Fifó e Maria Odete Rocha



Ao centro - da esquerda para a direita

Jilmar Silva (Técnico de Equipamentos), Matilde Ferreira (Analista de Vídeo), Jorge Silvério (Psicólogo), André Teixeira (Treinador Nacional), Ricardo Azevedo (Treinador Nacional), Rute Carvalho (Treinadora Nacional), Carolina Mantero (Team Manager), Luís Conceição (Selecionador Nacional), José Gomes (Diretor FPF), Jorge Braz (Coordenador do Futsal), Mónica Santos (Media Officer), Sílvia Jorge (Fisioterapeuta), Pedro Passos (Fisiologista), Ana Rabaçal (Enfermeira), Fábio Borges (Fisioterapeuta) e Helena Fernandes (Médica)



Em baixo - da esquerda para a direita

Kaká, Kika, Inês Matos, Ana Catarina Pereira, Ana Azevedo, Janice Silva, Lídia Moreira e Helena Nunes





“Estamos a jogar o primeiro Mundial e acho que vai ser um grupo desafiante. O jogo contra o Japão é o jogo mais complicado mas, acima de tudo, é um grupo e que não sabemos muito bem o que nos espera. Vamos trabalhar sobre ele e ver como começa”, afirmou a internacional portuguesa em ronda de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.“Vai haver muitas surpresas, há muitas equipas que não conhecemos e todos os jogos vão ser muito difíceis, mas há sempre nomes mais sonantes - Brasil, Espanha, Itália ou o próprio Japão são nomes mais sonantes e conhecidos entre nós”, projetou a atleta, que já representou Portugal em 35 ocasiões.A ala, também como realçou a “experiência muito boa” que está a ter no Atlético Navalcarnero, atual campeão espanhol e detentor da Supertaça feminina de futsal, onde considera estar a “evoluir bastante”.“Está a ser uma experiência muito boa, não só a nível de futsal mas também pessoal, estou a gostar muito. Acho que estou a evoluir bastante, o futsal espanhol tem outro tipo de competitividade no seu campeonato, exige mais de nós a cada semana e cada jogo, acho que está a ser muito positivo”, assinalou, motivada.A primeira edição do Mundial vai ser disputada na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.