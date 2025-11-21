Futsal Mundial feminino. Marta Ferreira é mais uma para ajudar depois de chamada tardia

Com a seleção já em Manila, a jogadora do Nun’Álvares acabou por ser chamada pelo selecionador Luís Conceição para o lugar de Raquel Santos (Benfica), à semelhança do que já tinha acontecido na ronda de elite de qualificação, quando substituiu Carolina Pedreira.



“Independentemente de ser chamada depois, lido da mesma forma como se fosse chamada uma primeira vez ou na primeira convocatória. Fiquei extremamente feliz, na mesma”, referiu, em declarações ao Canal 11.



Ser chamada à última hora é para Marta Ferreira “um voto de confiança por parte da equipa técnica e da seleção”, garantindo que já está “inserida no modelo e no que é pretendido”.



“O meu pensamento é sempre: sou mais uma para ajudar. E é partir disso que me tenho focado nos treinos. [...] Sei que posso contar com eles e eles comigo, sei que sou mais uma para ajudar neste Mundial”, assegurou.



Portugal estreia-se no domingo, às 14:30 locais (06:30 em Lisboa), frente à Tanzânia, uma equipa “forte fisicamente”, contra quem é preciso “tentar, ao máximo, jogar a bola rápido, romper a defesa”.



“A partir daí, com a nossa qualidade, tenho a certeza de que vamos conseguir jogar, entrar na defesa delas”, assumiu.



Depois do jogo com a Tanzânia, da primeira jornada do Grupo C, Portugal joga com o Japão, em 26 de novembro, fechando a primeira fase frente à Nova Zelândia, três dias depois.