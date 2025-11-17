Futsal Mundial feminino. Martinha substitui na seleção a lesionada Raquel Santos

‘Martinha’, como é conhecida, já tinha estado na qualificação de Portugal para o primeiro Mundial de futsal feminino, e esteve, também, no último estágio antes da convocatória, sendo chamada agora pelo selecionador Luís Conceição para se juntar ao grupo em Manila.



As listas finais das jogadoras para o Mundial ficaram fechadas em 11 de novembro, contudo, o regulamento prevê que, em caso de doença ou lesão, possa existir uma troca, até 24 horas antes do primeiro jogo (no caso de se tratar de uma guarda-redes, a mudança pode ser feita em qualquer momento da prova).



Raquel Santos, do Benfica, lesionou-se num treino e o mecanismo de substituição foi acionado com a convocatória de Martinha, que representa o campeão Nun’Álvares, apesar de na última época ter jogado nas espanholas do STV Roldán.



A seleção lusa, finalista dos Europeus em 2019 e 2022 e semifinalista em 2023, integra o Grupo C do Mundial, juntamente com Tanzânia (23 de novembro), Japão (26) e Nova Zelândia (29).



A primeira edição do Mundial vai ser disputada na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.



Em prova vão estar 16 seleções, na disputa por duas vagas em cada um dos quatro grupos para os quartos de final.



Lista de convocadas:



- Guarda-redes: Alexandra Melo* (Benfica), Ana Catarina Pereira (Benfica) e Maria Odete Rocha (Nun'Álvares).



- Fixo: Inês Matos (Benfica).



- Fixo/Ala: Ana Azevedo (Nun'Álvares), Ana Catarina Ribeiro ‘Kika’ (Leões Porto Salvo) e Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (Benfica).



- Ala: Carolina Pedreira (Poio Pescamar/Esp), Helena Nunes (Futsi Atlético Navalcarnero/Esp), Catarina Silva ‘Kaká’ (Nun'Álvares), Maria Pereira (Benfica) e Marta Teixeira (Nun’Álvares).



- Pivot: Débora Lavrador (Poio Pescamar/Esp), Janice Silva (Benfica) e Lídia Moreira (Nun'Álvares).



(*) Não está inscrita.

