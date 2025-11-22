Futsal Mundial feminino: Selecionador quer Portugal a entrar bem e com triunfo

“Neste tipo de competições, e sendo esta a primeira, é extremamente importante entrarmos bem. Se entrarmos logo a fazer golos, elas vão-se libertando e as coisas, naturalmente, vão acontecendo. Jogando bem, é meio caminho andado para, com a qualidade individual das nossas atletas, com o nosso coletivo, a nossa organização, as coisas poderem levar o rumo que queremos e, no final, estarmos muito satisfeitos com o resultado", disse, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.



Portugal estreia-se no domingo, pelas 06:30 (horas de Lisboa) no Mundial de futsal, que vai decorrer nas Filipinas, em jogo frente à Tanzânia, da primeira ronda do Grupo C, no qual também vai enfrentar o Japão e a Nova Zelândia.



Esta é a primeira edição do Campeonato do Mundo organizado pela FIFA, com o selecionador a revelar que a equipa está ansiosa para entrar em competição.



"Com o aproximar da competição, o mais importante é ir libertando um pouco esta ansiedade que possam ter. O trabalho da parte da estratégia está feito, agora, é libertar: que venha o primeiro jogo, é o mais importante. Este é o nono dia que cá estamos, a malta agora quer é jogar, e tirar essa pressão de cima delas é o mais importante", defendeu.



Sobre a seleção africana, Luis Conceição revelou que alteraram o grupo de atletas em relação à fase de qualificação e alertou para a dimensão física do adversário.



“São quase todas diferentes, o que deixa aqui algum fator surpresa para este primeiro jogo. É uma equipa que vai levar o jogo para a sua dimensão, que é muito física, vai torná-lo, por vezes, caótico, desorganizado, e uma das nossas missões é não deixar que caminhe para aí, levá-lo para o caminho que nós queremos”, frisou.



Já a capitã Ana Azevedo, que alinha no Nun'Álvares, defendeu que a equipa está pronta para o jogo, que significa o concretizar de um sonho.



“Estamos concentradas naquilo que temos para fazer e a desfrutar. É o primeiro Mundial e todas estamos muito orgulhosas por aqui estar. Tentamos trabalhar ao máximo, naturalmente, e também desfrutar do facto de aqui estarmos. Estamos ansiosas pelo começo, mas isso também faz parte", afirmou.



O jogadora, de 39 anos, espera uma adversário aguerrido, mas salienta que a equipa lusa quer entrar em prova com um triunfo.



“Estou muito feliz por estar aqui e sei que cada uma delas também está. Temos a responsabilidade de representar tantas outras que poderiam estar no nosso lugar, aquelas que lutaram, lá atrás, mas, acima de tudo, sem ter esse peso, há que desfrutar do que estamos a viver. É o que tento passar a cada uma delas, até porque, se formos para dentro do campo felizes, de certeza que tudo sairá melhor", disse.



A seleção portuguesa vai depois enfrentar o Japão, na quarta-feira, encerrando a fase de grupos dia 29 de novembro, frente à Nova Zelândia. Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para os quartos de final.

