Futsal Mundial feminino: Selecionador quer Portugal a "sério" ante Nova Zelândia

“Entre o jogo com o Japão e os quartos de final vão alguns dias de distância e temos de aproveitar este momento para competir de uma forma muito rigorosa e muito exigente, encarar este adversário sabendo que já estamos apurados, mas, aproveitar para competir à séria”, assinalou, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A equipa das ‘quinas’ impôs-se à japonesa na segunda jornada do Grupo C, por 3-1, após ter goleado a Tanzânia na estreia, por 10-0, o que assegurou a presença nos ‘quartos’ e a vitória na ‘poule’ ainda antes do jogo da terceira ronda, com as neozelandesas, no sábado, em Pasig, nas Filipinas, onde decorre a edição inaugural do Campeonato do Mundo feminino.



“É importante também fecharmos [a participação na primeira fase do torneio] sem sofrer golos, e, de preferência, fazermos muitos golos”, observou o treinador, que aponta para a conquista de “nove pontos nos três jogos” e prometeu “equilibrar os minutos jogados entre todas” as atletas, garantindo que “toda a gente irá jogar”.



A seleção portuguesa está à espera de conhecer o adversário nos quartos de final, que será o segundo classificado do Grupo D e sairá do jogo de sábado entre Irão e Itália, mas antes terá confirmar o favoritismo perante a Nova Zelândia, última classificada do agrupamento e já eliminada, na partida com início às 14:30 (06:30 em Lisboa).



“O adversário vai dar-nos a bola para jogarmos e defender mais baixo. O jogo vai-se passar muito dentro dos últimos 10 metros do campo, vamos ter muitas situações de finalização. [A Nova Zelândia] Tem muitas dificuldades, principalmente, nas ações individuais. Na parte física, também. Mas, tentam organizar o jogo delas, com alguma qualidade”, observou Luís Conceição.



O selecionador, de 49 anos, espera que “a qualidade” das jogadoras lusas faça a diferença no encontro com uma equipa que está em fase de crescimento, tal como já sucedeu com Portugal: “Estas competições ajudam muito a crescer. Connosco já se passou um pouco isso, também, há uns anos, quando competíamos com as melhores. Foi assim que fomos crescendo”, assinalou.



A pivô Janice Silva, de 28 anos, diz que a seleção nacional está a “desfrutar o momento”, na sequência do apuramento antecipado para a fase a eliminar do torneio, mas advertiu que as atletas portuguesas estão concentradas em conquistar o pleno de vitórias, frente a um adversário que talvez não seja tão acessível quanto parece.



“Já passámos a fase de grupos, mas temos mais um jogo e não será fácil. É uma equipa nova, é a primeira vez que estamos a defrontá-la e todas as que aqui estão têm qualidade. Estamos focadas no objetivo, em melhorar, jogo após jogo, em dar o nosso melhor, de modo a honrar o futsal português”, resumiu.

