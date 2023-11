Gabriel Brás chamado à seleção de sub-21

O defesa central, de 19 anos, constitui uma estreia absoluta nas convocatórias do selecionador Rui Jorge e já estará disponível no primeiro treino, agendado para esta segunda-feira, às 17h00, naquele concelho do distrito de Faro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.



O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para 20 de novembro, às 14h00 em Lisboa, no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.



Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Croácia (três jogos) e Ilhas Faroé, com sete, Grécia, com cinco, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.