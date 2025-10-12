Gana é o 21.º qualificado para a fase final

A seleção ganesa volta a uma fase final 12 anos depois de ter sido eliminada na fase de grupos do Mundial2014, tendo anteriormente sido afastada nos quartos de final do Mundial2010 frente ao Uruguai e nos oitavos de final do Mundial2006 diante do Brasil.



Em Accra, a seleção ganesa começou a fazer a festa no arranque da segunda parte, através de um golo do médio Kudus, dos ingleses do Tottenham, golo que foi suficiente para levar de vencida as Comoros e confirmar definitivamente o apuramento.



O Gana concluiu a qualificação com 25 pontos, mais seis do que Madagascar, que terminou no segundo, com 19.



Para a 23.ª edição do Mundial, a disputar por 48 seleções entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, têm, além dos três anfitriões, presença garantida 18 países, incluíndo os africanos Egito, Marrocos, Tunísia e Argélia, aos quais se juntou hoje o Gana.

