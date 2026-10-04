Geovany Quenda espera República Checa "muito difícil" e "testar" Europeu sub-21

“Já enfrentámos a República Checa e foi um jogo muito difícil, no campo deles. Acho que vai ser um bom jogo para já testar como poderão ser os jogos do Europeu, vai ser muito bom”, assumiu o extremo luso, em conferência de antevisão realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, antecedendo o treino da equipa.



O extremo, que também pode jogar como ala, já foi chamado à seleção principal de Portugal, mas não se estreou e é habitual titular dos sub-21, com os quais disputou o Europeu da categoria em 2025, cuja ‘performance’ espera melhorar em 2027.



“Acho que temos de encarar todos os jogos da mesma forma. O nosso grupo no ano passado não foi nada fácil, acho que começámos todos os jogos já preparados e prontos para o que vinha, mas saímos de prova contra a Holanda (Países Baixos)”, recordou.



Quenda, de 19 anos, completou a formação no Sporting e representou a equipa principal ‘leonina’ nas últimas duas temporadas, conquistando um campeonato e uma Taça de Portugal em 2024/25, na primeira ‘dobradinha’ do clube em 23 anos, por entre nove golos e 15 assistências em 86 jogos.



Em março de 2025, o Sporting comunicou a contratação de Quenda pelo Chelsea, que investiu 50,8 milhões de euros (ME) fixos, mais 1,4 ME dependentes da concretização de objetivos em 2025/26, época na qual o avançado continuou nos ‘verdes e brancos’, por empréstimo dos ‘blues’.



Em Londres desde o verão de 2026, o jovem futebolista encontra no Chelsea o compatriota Pedro Neto, com quem concorre por um lugar na equipa orientada pelo espanhol Xabi Alonso, na qual contabiliza 27 minutos, divididos por dois jogos. Um registo ainda escasso que o internacional sub-21 português pretende melhorar nos próximos meses.



“Sobre o que não controlo eu não posso fazer nada, mas dou sempre o meu máximo para tentar jogar e obviamente há grandes jogadores no clube. E são as decisões do ‘mister’, só tenho de continuar a dar o meu máximo”, vincou, por fim, o jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Sporting.



Portugal recebe em 06 de outubro a República Checa, em Leiria, na última ronda do grupo.



A seleção lusa, que disputará a fase final de um Europeu sub-21 pela 11.ª vez e quarta consecutiva, já garantiu a conquista do Grupo B, com 22 pontos, mais quatro do que a República Checa, segunda, e mais oito do que a Bulgária, terceira.



Os vencedores dos restantes oito grupos e o melhor segundo classificado também se apuram para o Euro2027, enquanto os restantes oito segundos colocados terão de disputar um play-off para definir as últimas quatro seleções que estarão na fase final.



