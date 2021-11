Gonçalo Inácio e Vítor Oliveira estreiam-se em convocatórias dos sub-21

O selecionador Rui Jorge promoveu a estreia nos convocados, neste escalão, do defesa do Sporting e do dianteiro do Sporting de Braga, nos lugares de Tomás Araújo (Benfica), por opção técnica, e do lesionado Tiago Tomás (Sporting), respetivamente.

A equipa das `quinas` lidera o grupo 4 da fase de qualificação, contando por vitórias os três jogos realizados, frente à Bielorrússia (1-0) e Liechtenstein (11-0), em casa, e Islândia (1-0), fora, ainda sem qualquer golo sofrido (13-0).

Rui Jorge mostrou-se satisfeito com o rendimento dos jogadores lusos, mas lembrou que a qualificação ainda se encontra "numa fase precoce", tendo agora dois encontros com Chipre, terceiro classificado do agrupamento, com sete pontos, a um da Grécia, segunda, com oito, e que também ainda não sofreu qualquer golo (12-0).

"O Chipre teve dois jogos contra o Liechtenstein, que é um `outsider`. Parece-nos uma boa equipa, com qualidade individual e na relação dos jogadores com a bola. Fez um bom jogo contra a Grécia também e era importante para nós amealhar pontos. Dizer que [o Chipre] fica arredado é precoce, mas ficaremos mais à vontade se conseguirmos duas vitórias", afirmou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Partindo para a dupla jornada com "as mesmas expectativas de sempre", assentes na realização de "um bom jogo" e em "demonstrar a qualidade dos jogadores e enquanto equipa", para poder obter "um bom resultado" e prosseguir a senda triunfal no grupo.

Sobre a estreia de Gonçalo Inácio, habitual titular no Sporting e já com experiência de Liga dos Campeões, Rui Jorge considerou que o jovem grupo está "a jogar a um nível que antes não acontecia nos sub-21", numa realidade "completamente diferente".

"Quanto melhor e mais exigente forem os contextos em que estão inseridos, melhor. Só temos de ficar satisfeitos e aguardamos para ver se o Gonçalo Inácio vem motivado. Tenho as melhores impressões dele", expressou o selecionador, de 48 anos.

A possibilidade de jogadores sub-21 virem a ser chamados para a seleção principal, como já aconteceu por diversas vezes, é encarada por Rui Jorge com naturalidade: "Qualquer jogador que tenha uma oportunidade acima abrirá espaço a que outro tenha oportunidade no espaço sub-21. Prioridade máxima à nossa seleção principal".

A comitiva concentra-se em Lagos, no Algarve, na segunda-feira, deslocando-se ao Chipre em 12 de novembro, numa partida agendada para as 16:00 (horas de Lisboa), recebendo a formação cipriota em 16 de novembro, no Estádio de São Luís, em Faro.

Os nove vencedores dos grupos da fase de qualificação e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados contra as equipas no sexto lugar) qualificam-se diretamente para a fase final, juntando-se às anfitriãs Geórgia e Roménia.

Os oito restantes segundos classificados irão disputar as quatro vagas remanescentes, em `play-off` a realizar em setembro de 2022.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), João Gonçalves (Boavista) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora).

- Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), Gonçalo Inácio (Sporting), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Tiago Araújo (Arouca) e Tomás Tavares (Basileia, Sui).

- Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória de Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Tomás Händel (Vitória de Guimarães) e Vítor Ferreira (FC Porto).

- Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Sporting de Braga).

DYRP/MO // RPC

Lusa/Fim