Guarda-redes João Afonso nos sub-21 para substituir lesionado André Gomes

“A seleção nacional rub-21 registou (…) mais uma alteração à convocatória. Depois da chamada de Miguel Nogueira para render Gustavo Sá, agora foi a vez de João Afonso (Santa Clara) ser chamado para render André Gomes (Alverca), que foi dispensado por questões físicas contraídas ainda ao serviço do clube”, explicou a FPF.



Com esta chamada pelo selecionador Luís Freire, João Afonso, que integrava os trabalhos da seleção de sub-20, torna-se o 10.º jogador a integrar pela primeira vez um estágio dos sub-21 nesta janela competitiva, de apuramento para o Europeu da categoria.



Portugal encontra-se a preparar na Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogos com o Azerbaijão, na sexta-feira, na Neftchi Arena, em Baku (15:00 locais, 11:00 em Lisboa), e com a Escócia, em 31 de março, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril (19:30).



O grupo ainda trabalha hoje de manhã antes de embarcar para o Azerbaijão, numa viagem de 10 horas que terá escala em Istambul.



No Grupo B de apuramento para o Europeu de 2027, Portugal lidera com 13 pontos (quatro vitórias e um empate), seguido da República Checa e Escócia, ambos com 10, mas mais um jogo dos escoceses, enquanto a Bulgária é quarta, com sete.



O Azerbaijão segue na quinta posição, com cinco pontos, e Gibraltar, em sexto e último, sem qualquer ponto.



Para o Europeu de 2027, a disputar na Sérvia e Albânia, de 11 de junho a 04 de julho de 2027, apuram-se os nove vencedores de grupo, mais o segundo melhor classificado, enquanto os restantes segundos disputam um play-off, para apurar mais quatro.



