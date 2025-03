Hojlund marca na vitória da Dinamarca sobre Portugal

O suplente Hojlund marcou o golo dinamarquês, aos 78 minutos, quebrando a resistência do guarda-redes Diogo Costa, que se opôs com sucesso a uma grande penalidade cobrada por Christian Eriksen, aos 24.



Portugal e Dinamarca voltam a defrontar-se no domingo, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na segunda mão dos ‘quartos’.



A equipa das ‘quinas’, campeã da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, procura regressar às meias-finais, depois das ausências em 2020/21 e 2022/23.