Hóquei em patins. Portugal parte à conquista do Europeu

A seleção portuguesa, comandada por Renato Garrido, estreia-se na competição frente à Alemanha, às 21h45, depois de a Espanha, campeã em título e vencedora de 17 Europeus, defrontar Andorra, a partir das 18h30.







Portugal aparece no topo do favoritos, tal como Espanha. O nível do campeonato português aumenta de ano para ano, o domínio de Portugal nas provas europeias de clubes e o título mundial conquistado em Barcelona, em 2019, justificam esse favoritismo.







O selecionador Renato Garrido preparou este Campeonato da Europa quase não mexendo no lote de escolhidos em relação às últimas convocatórias. O treinador nacional só alterou duas peças na convocatória mas Miguel Vieira juntou-se ao grupo devido à gestão de esforço de Hélder Nunes. Dos campeões do Mundo só falta o lesionado Nélson Filipe.









O fator casa poderá vir a ser determinante, pois a lotação esgotada vai ser uma realidade em todos os jogos. Portugal venceu 11 edições das 13 edições realizadas em casa.



A 54.ª edição da competição termina no sábado, com os embates finais, depois de as seis equipas se defrontarem na primeira fase, até sexta-feira.