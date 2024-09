Hóquei Mundial feminino. Portugal vence Itália e vai disputar final com a Espanha

Na competição que decorre em Novara, Itália, a formação das `quinas` adiantou-se no marcador com um golo de Inês Severino, ainda na primeira parte, e ampliou a vantagem no segundo tempo, com um tento de Leonor Coelho.

Portugal, que ainda procura o primeiro título de campeão, vai defrontar na final de sábado a Espanha, recordista com sete cetros, que hoje venceu a Argentina, detentora do título, por 4-1, na outra meia-final.