A seleção portuguesa perdeu hoje com a Itália, por 3-2, e terminou o Mundial de hóquei em patins no quarto lugar, falhando a subida ao lugar mais baixo do pódio.

Na cidade italiana de Novara, a formação lusa, que perdeu nas meias-finais frente à Espanha e hoje esteve sempre em desvantagem no resultado, marcou os seus dois golos por intermédio de Gonçalo Alves, enquanto os tentos da Itália foram apontados por Alessandro Faccin e um ‘bis’ de Davide Gavioli.



Com este resultado, Portugal termina em quarto lugar e a Itália em terceiro, numa competição em que a Espanha, recordista de triunfos em Campeonatos do Mundo, com 18, disputa hoje o cetro frente à Argentina, campeã em título.