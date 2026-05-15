I Liga: Estoril “rigoroso” quer fechar campeonato com vitória frente ao Benfica

“Queremos ganhar o jogo e não interessa se perdemos ou ganhámos os últimos 10. Temos de melhorar nos momentos decisivos e antecipá-los, ser mais rigorosos nesses momentos”, disse Cathro na antevisão ao duelo com as ‘aguias’.



Sobre o Benfica, Cathro desvalorizou a instabilidade que se vive com a incerteza sobre a continuidade de José Mourinho no comando dos ‘encarnados’ na próxima época, e assegurou que o Estoril Praia se preparou a pensar unicamente no que pode fazer para vencer.



“Esperamos um adversário muito forte. Vamos ter de superar os nossos níveis, e é nosso objetivo melhorar e ser cada vez mais competitivos. O mais importante é o nosso caminho de crescimento. Vamos focar-nos na nossa vontade e maneira de fazer as coisas para fechar duas épocas que representam muito crescimento. Ganhámos mais respeito pela competência que temos mostrado e queremos fechar da melhor maneira possível”, desejou o treinador escocês.



Do lado dos ‘canarinhos’ a partida vai também ficar marcada pela despedida de Pizzi dos relvados. O técnico elogia a carreira do médio e diz que será um momento especial.



“Vai ter o último momento da carreira dele, uma carreira com enorme qualidade. Tenho dificuldade em falar dele sem ser com um sorrido na cara. É uma alegria ver a bola a sair dos pés dele e a felicidade que traz todos os dias. Estou muito grato e ele está de parabéns pelo que tem feito. Espero que os próximos meses corram bem, porque não é um momento fácil, mas tem uma família muito bonita para ajudar”, afirmou Ian Cathro.



A cumprir a segunda época na Amoreira, o treinador não garantiu que continua na próxima época e afirmou que é “altura de ir para a frente”.



“Vamos trabalhar para continuar neste projeto e levar este trabalho para a frente e melhorar. Amanhã é o jogo que vai fechar duas épocas e faremos uma pausa para ver como podemos melhorar o crescimento do clube e da equipa, porque não estou aqui para repetir o mesmo trabalho, não quero fazer a terceira época pela primeira vez. Acredito que podemos ir para a frente, mas não é trabalho de uma pessoa só e temos de sentar todos para pensar e avaliar. Há vontade e ambição, mas depois temos de fazer”, concluiu.



O Estoril Praia, nono classificado, com 39 pontos, recebe no sábado, às 20:30, o Benfica, terceiro, com 77 pontos, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.