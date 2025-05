Inês Pereira confiante para o jogo com a Inglaterra

“Inglaterra é uma das melhores seleções da Europa e do mundo. Sabemos da grande dificuldade que vamos ter no jogo de sexta-feira, mas estamos muito confiantes e a trabalhar bastante bem”, declarou a guardiã, de 26 anos, durante conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Na primeira volta, em solo luso, o duelo terminou empatado 1-1, com Inês Pereira, que este ano atuou nas espanholas do Deportivo, a prever um jogo “bastante disputado”, sendo que, para que tal aconteça, Portugal terá de se apresentar no seu melhor.



“Certamente que se fizermos o que fizemos na segunda parte do jogo de Inglaterra, coisas boas vão surgir e vamos sorrir no final. Se nós conseguirmos competir no nosso melhor, vai ser um jogo bastante disputado. Gostamos de ter posse de bola e vamos criar bastante perigo à Inglaterra. Continuamos a depender só de nós”, perspetivou.



O selecionador Francisco Neto tem optado por alternar na baliza entre Patrícia Morais e Inês Pereira, que não esconde o desejo de ser opção inicial em Wembley, na sexta-feira.



“Todas vão querer jogar, seja eu ou a Patrícia (Morais). Acaba por ser um dos estádios mais importantes e especiais para jogar em Inglaterra. Cabe-me a mim trabalhar para ser titular”, expressou.



Portugal contabiliza quatro pontos, no terceiro posto do grupo A3 da Liga das Nações, atrás da campeã europeia Inglaterra, com sete, e da Espanha, que lidera com nove, e à frente da Bélgica, que soma três.