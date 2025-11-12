Irlanda à defesa frente a Portugal





Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.



Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.





(Com Lusa)



“A nossa abordagem não vai mudar, seja para ganhar ou para empatar. Não nos podemos atirar de cabeça contra uma equipa como Portugal. Não vai ser um jogo de basquetebol em que se entra com tudo. Se precisarmos de marcar um golo mais tarde na partida, vamos correr riscos calculados. Temos um plano para isso”, afirmou o treinador islandês Heimir Hallgrímsson.Em outubro, no Estádio José Alvalade, a Irlanda acabou derrotada com um golo nos descontos de Rúben Neves (1-0), numa partida em deu a Portugal 70% de posse de bola, tendo feito apenas dois remates desenquadrados em todo o jogo, nem tendo conquistado qualquer canto.Na conferência de imprensa de antevisão da partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F, o técnico de 58 anos, atualmente muito contestado pelos adeptos e imprensa irlandesa, explicou que o resultado do Arménia-Hungria, que se realiza horas antes, vai ter peso na forma de atuar da sua equipa, mas admitiu que, pelo menos, um ponto será necessário conquistar frente a Portugal.“Não sabemos o quanto está em jogo até depois do jogo entre a Arménia e a Hungria. Só depois podemos ter noção da importância do jogo com Portugal. Pode ser relevante, pode ser irrelevante, mas precisamos de pelo menos um ponto nesta partida. Sabemos que temos uma estrutura defensiva muito forte e isso aconteceu no jogo em Lisboa”, referiuHallgrímsson, que falava no Centro de Estágios da Federação Irlandesa de Futebol, nos arredores de Dublin, abordou ainda a importância que Cristiano Ronaldo, mesmo aos 40 anos, continua a ter na seleção portuguesa e como aparece sempre com a “grande ameaça” para os adversários de Portugal."Continua a marcar golos e a bater recordes. Os jogadores de Portugal estão sempre a tentar encontrar Ronaldo nos jogos. A maioria das equipas, quando está a ganhar, abranda o ritmo do jogo, mas Portugal quer marcar mais golos e ele é uma das razões para isso acontecer”, concluiu.Na mesma conferência de imprensa, o central Dara O’Shea afirmou que toda a equipa está preparada para fazer “algo especial” frente a Portugal e garantiu que vai fazer tudo para que o jogo de quinta-feira acabe em “noite histórica”.“Vamos entrar em campo sabendo exatamente o que precisamos de fazer. Todos estão bem preparados e é um jogo único contra Portugal em frente dos nossos adeptos. Que oportunidade para nós. Todos estão ansiosos por entrar em campo, mostrar o seu valor e lutar pelo país”, disse defesa do Ipswich Town.O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.