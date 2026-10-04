Jato privado de Cristiano Ronaldo viaja este domingo para Riade

A viagem do jato privado de Ronaldo para Riade está marcada para a hora de almoço. É uma informação conhecida depois da polémica com o jogador ter marcado, novamente, a conferência de imprensa de antevisão do próximo encontro de Portugal na Liga das Nações, frente à Noruega.